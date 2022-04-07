В Шушарах задержали мужчину, изнасиловавшего школьника в хостеле

Правоохранители задержали в поселке Шушары неработающего жителя Бурятии, подозреваемого в том, что он изнасиловал 13-летнего школьника в хостеле на набережной реки Фонтанки.

Как стало известно Gazeta.SPb, ранее мужчина был судим за грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой.

Напомним, в начале апреля назвавшийся «Костей» мужчина познакомился у станции метро «Площадь Восстания» с семиклассником и под угрозой ножа заставил его поехать с ним сначала до «Технологического института», а потом на такси до хостела на наб. реки Фонтанки. Там он изнасиловал мальчика, а утром отвез его на такси домой.

Школьник обратился в больницу, травм у него обнаружено не было, его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.