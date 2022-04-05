Изнасилование школьника в хостеле: в Петербурге ищут неизвестного, склонившего мальчика к интиму под угрозой ножа

В Петербурге неизвестный мужчина, назвавшись «Костей», познакомился у станции метро «Площадь Восстания» с семиклассником и под угрозой ножа заставил поехать с ним сначала до станции «Технологический институт», а там на такси довез его до хостела на набережной реки Фонтанки. Как стало известно Gazeta.SPb, там в номере он изнасиловал ребенка, а утром отвез его на такси домой.

Мальчик самостоятельно обратился в больницу, травм у него обнаружено не было, он был в удовлетворительномсостоянии.

По подозрению в изнасиловании разыскивается мужчина 1990 года рождения, ориентировка направлена в территориальные У(О)МВД. Изъяты видео с камер видеонаблюдения в хостеле. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

У подозревамого мужчины уже было четыре судимости — за грабеж, убийство по неосторожности, разбой.

Ранее Gazeta.SPb писала, что две девочки рассказали главврачу психбольницы в Петербурге об изнасилованиях. Однак пострадала в поселке Парголово, вторая — в Хабаровске.