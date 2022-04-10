Петербурженка отрезала себе пальцы на разделочной доске, их так и не нашли

Петербурженка отрезала себе пальцы на разделочной доске, их так и не нашли
Отрезанные пальцы так и не нашли. Фото: pixabay

Одурманенная наркотиками девушка из Петербурга отрезала себе ножом несколько пальцев на руках. По ее словам, сделать такое убедили ее голоса в ее голове.

Как сообщает «КП-Петербург», пострадавшую обнаружили в залитой кровью квартире на Ленинском проспекте. Она смогла сама себе вызвать скорую. Там же, в квартире, обнаружился возлюбленный девушки, тоже не в очень адекватном состоянии, покрытый синяками и укусами.

Он смог сказать, что тоже слышал голоса в голове и сам себя избил.

На столике в квартире обнаружены пакетик с белым порошком и сушеные грибы. Отрезанные пальцы найти не удалось. Теперь делом занимается полиция.

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