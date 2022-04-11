Главный инженер районной администрации в Петербурге получил 4 года условно за взятку

В Петербурге суд приговорил к условному сроку главного инженера администрации Калининского района Дениса Щукина за получение двух взяток.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, в мае 2018 года Щукин договорился с гендиректором ООО «Мега Строй Сервис», что подпишет акты о приемке выполненных работ, если между районной администрацией и компанией будут заключены контракты. Взамен Щукин попросил стройматериалы и межкомнатные двери для его квартиры.

Бизнесмен согласился, а вскоре были заключены договоры на ремонт в детских садах Калининского района и Центре внешкольной работы с детьми и молодежью «Академический».

Вскоре Щукину в квартиру привезли стройматериалы на сумму 118 тысяч рублей. Доставка, монтаж и ремонт на сумму почти 217 тысяч рублей тоже были организованы бесплатно. Таким образом, инженер получил от гендиректора ООО «Мега Строй Сервис» взятку в размере 485 тысяч рублей.

Позднее инженер потребовал от бизнесмена 400 тысяч рублей, узнав о новом контракте на ремонт кровли между «Ижорским колледжем» и ООО «Мега Строй Сервис».

В суде обвиняемый вину признал. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге будут судить завотделением петербургского диспансера — за взятки.