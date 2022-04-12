Мишустин: действие истекающих водительских прав россиян продлят на три года

Глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о новых правилах действия водительских удостоверений россиян.
По словам Мишустина, действие российских национальных водительских удостоверений, которые истекают в течение ближайших двух лет, будет продлено на три года. Он отметил, что соответствующее постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан.
В Telegram-канале кабмина уточнили, что речь идет о правах, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года. Они будут продлены автоматически.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что транспортная реформа в Петербурге может увеличить штраф для безбилетников в пять раз. Поправки в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» уже подготовлены. Документ находится на стадии согласования.