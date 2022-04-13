Старушка из Петербурга отдала мошеннику полмиллиона за «ДТП»

Старушка из Петербурга отдала мошеннику полмиллиона за &#171;ДТП&#187;
Мошенника нашли довольно быстро. Фото: pixabay.com

В Петербурге 80-летняя пенсионерка передала мошеннику 500 тыс. рублей, чтобы был якобы решен вопрос с ДТП, в которое попала ее «подруга».

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, полицейские уже раскрыли это мошенничество.

Пожилая женщна обратилась в полицию Московского района 7 апреля. Она раскказала, что в этот же день около 12-ти часов ей домой позвонила неизвестная женщина и сообщила, что она в больнице, потому что попала в ДТП. Заявительница решила, что это ее подруга. Для решения вопроса якобы было необходимо 500 тыс. рублей. Их пенсионерка передала неизвестному.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

12 апреля в совершении этого преступления был изобличен 21-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, находящийся в России с нарушением миграционного законодательства. Он уже был задержан ранее за совершение аналогичных преступлений. Мера пресечения — заключение под стражу — злоумышленнику не изменялась.

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