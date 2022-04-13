К Петербургу подполз странный туман

К Петербургу подполз странный туман
Петербуржцев напугал сильный туман. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Петербуржцы сегодня делились кадрами густого тумана у ЖК «Балтийская жемчужина». Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», очевидцев удивил необычный туман, густо накрывший ЖК и буквально поглотивший верхние этажи домов в квартале.

Как пишут петербуржцы, туман наполз очен быстро. Такое же явление наблюдалось и в других районах города.

Белая дымка наползла со стороны Финского залива и напугала жителей города. У некоторых болела голова и першило в горле.

Некоторые уверяли, что чувствовался запах гари, пишет «КП-Петербург». А со стороны Балтийского вокзала люди увидели огромное серое облако.

Другие пользователи соцсетей писали, что это обычный туман от таящего льда.

В экстренные службы по этому поводу никто не обращался.

Отметим, по прогнозам МЧС, густой туман должен был накрыть сегодня Ленобласть.

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