ГУ МЧС по Петербургу опровергло сообщения о мешках с гексогеном в подвалах домов

ГУ МЧС по Петербургу опровергло сообщения о мешках с гексогеном в подвалах домов
Сообщения о мешках с гексогеном в подвалах оказались фейком. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

В петербургском управлении МЧС предупредили о ложных сообщениях про мешки с гексогеном в подвалах жилых домов.

В социальных сетях неизвестные от лица МЧС начали распространять информацию о том, что в подвалах 11 домов были найдены мешки с гексогеном. Горожан также просили проверить свои подвалы и сохранять спокойствие.

В ГУ МЧС по городу заявили, что эти сообщения не соответствуют действительности. Ведомство призвало петербуржцев следить за информацией только в официальных источниках.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что молодые люди избили бейсбольной битой пенсионера в сквере на улице Ленина. Все началось со словесного конфликта, а закончилось пятью ударами по голове мужчины. В настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ГУ МЧС по Петербургу опровергло сообщения о мешках с гексогеном в подвалах домов