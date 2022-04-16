Во Всеволожске будут судить пьяного водителя, по вине которого погиб пассажир

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд Всеволожска рассмотрит уголовное дело в отношении водителя «ВАЗа», по вине которого погиб его пассажир.

Как сообщили в региональном управлении МВД, правоохранители завершили расследование уголовного дела о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Обвиняемым по делу проходит 41-летний мигрант из сопредельного государства.

Смертельное ДТП произошло вечером 10 августа на дороге «Петербург — Запорожское — Приозерск». Обвиняемый в состоянии опьянения сел за руль «ВАЗа» и на плавном повороте не справился с управлением. На скорости около 100 км/ч он вылетел на встречку, съехал на обочину, сбил дорожный знак и врезался в дерево.

В результате аварии погиб 41-летний пассажир, сидевший спереди. Сидевший на заднем сидении 37-мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сейчас водитель находится под стражей. Его дело рассмотрит Всеволожский суд.

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