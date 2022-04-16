Под Кингисеппом «Шкода» насмерть сбила мужчину

Полиция Кингисеппского района Ленобласти разбирается в обстоятельствах ДТП, в котором погиб пешеход.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, авария с летальным исходом произошла накануне в 22:13 на подъездной дороге к Кингисеппу. Автомобиль «Шкода Рапид» сбил пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении.

От удара 45-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте ДТП.

За рулем иномарки находился 30-летний водитель. Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства аварии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что скорая работает на месте массового ДТП на Садовой.