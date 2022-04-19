Петербуржец развратил свою 16-летнюю дочь в квартире на Савушкина

В Петербурге 55-летнего мужчину с криминальным прошлым заподозрили в домогательствах 16-летней дочери.

Как стало известно Gazeta.SPb, подросток пожаловалась во время доверительной беседы в своей школе на своего отца. Якобы тот совершил в отношении нее развратные действия сексуального характера. Это произошло в январе в его квартире на улице Савушкина.

Информацию об этом передали следователям в Приморском районе. После проведения проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Также установлено, что отец в 2007 году получил 6 лет лишения свободы условно за мошенничество. В 2010 году судимость сняли, а срок отменили.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Колпино 15-летний подросток разбился при падении с 14 этажа, возбуждено уголовное дело.