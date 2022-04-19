Рабочий получил смертельный удар железной болванкой по голове на Ижорском заводе

Рабочий получил смертельный удар железной болванкой по голове на Ижорском заводе
Рабочий погиб. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На Ижорском заводе нашли труп рабочего с пробитой головой.

Все произошло в понедельник на территории цеха №6, принадлежащем фирме «Кортекс». Коллеги 33-летнего жителя Колпино нашли его мертвым. На его голове заметили повреждение лобной кости. Как считают правоохранители, причиной смерти могло быть падение железной болванки на его голову. Об этом сообщает 78.ru.

Точную причину смерти установят на экспертизе в морге. Сейчас полиция разбирается во всех обстоятельствах смертельного инцидента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ссора между мужем и женой в Красносельском районе закончилась резней. Семейная ссора произошла после совместного распития алкоголя. Конфликт закончился тем, что 29-летняя жена набросилась на своего 43-летнего мужа с ножом.

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