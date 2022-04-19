Рабочий получил смертельный удар железной болванкой по голове на Ижорском заводе

На Ижорском заводе нашли труп рабочего с пробитой головой.

Все произошло в понедельник на территории цеха №6, принадлежащем фирме «Кортекс». Коллеги 33-летнего жителя Колпино нашли его мертвым. На его голове заметили повреждение лобной кости. Как считают правоохранители, причиной смерти могло быть падение железной болванки на его голову. Об этом сообщает 78.ru.

Точную причину смерти установят на экспертизе в морге. Сейчас полиция разбирается во всех обстоятельствах смертельного инцидента.

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