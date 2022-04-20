На углу Пискаревского и Бестужевской сбили ребенка на велосипеде

На углу Пискаревского и Бестужевской сбили ребенка на велосипеде
Мальчик ехал на велосипеде. Фото: pixabay

Одинокий ребенока на велосипеде попал под колеса автомобиля на пересечении Пискаревского проспекта и улице Бестужевской в Калининском районе Петербурга. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, сейчас проводится проверка по факту происшествия.

ДТП случилось 19 апреля около 16 часов. 26-летний гражданин одной из среднеазиатских республик на автомобиле «Шкода Рапид» поворачивал налево на регулируемом перекрестке по зеленому сигналу светофора. В зоне пешеходоного перехода он сбил ребенка на велосипеде без сопровождения родителей.

В результате ДТП потерпевший с различными травмами в состоянии средней степени тяжени был госпитализирован в больницу.

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