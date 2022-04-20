Убегал от полиции и нырнул в Фонтанку: водителю каршеринга не повезло

Убегал от полиции и нырнул в Фонтанку: водителю каршеринга не повезло
Фонтанка. Фото: Pixabay

Полицейские в четвертом часу ночи вынуждены были не только догонять, но в итоге и спасать удиравшего от них водителя каршерингового автомобиля «Ниссан Кашкай». Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, водителя сначала пытались задержать у дома 42 по Садовой улице. Однако он решил скрыться.

В итоге у дома 67 по набережной Фонтанки водитель не справился с управлением, наехал на бордюр и вылетел в реку Фонтанку.

Полицейские оперативно вызвали спасателей, те вытащили водителя, который оказался пьяным, и пассажира.

Выяснилось, что ранее водителя лишали удостоверения за оставление места ДТП. На водителя «Ниссана» составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП.

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