«Добытчик»: незвестный в «Дикси» под угрозой ножа вынес курицу и пиво

Неизвестный мужчина европейского вида под угрозой ножа в магазине «Дикси» на Турбинной улице в Петербурге открыто похитил упаковку курицы и две бутылки пива.

После этого он с места происшествия скрылся. Сейчас устанавливается сумма ущерба.

Как стало известно Gazeta.SPb, на вид злоумышленнику около 22-25 лет.

Напомним, ранее Gazeta.SPb писала, что в магазине «Перекресток» в Выборгском районе петербуржец пытался перерезать охраннику шею, не желая платить за рыбу.

Конфликт произошел 5 марта вечером, около 19:30. Охранник задержал двоих неизвестных, пытавшихся выйти из магазина, не заплатив за товар (рыбу). Началась перепалка, горе-покупатели достали ножи.