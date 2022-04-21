Дефицит контейнеров в России станет проблемой для всего мира

Уже в начале лета в России начнется дефицит контейнеров. Из-за антироссийских санкций ситуаця пока стабилизироваться не может, между тем нарушение цепочек поставок грозит общемировой рецессией.

По словам директора и первого вице-президента компании «Трансконтейнер» Виктора Маркова, раньше грузоперевозки в России осуществлялись с помощью 700 тыс. контейнеров. Сейчас около 80% из них будут недоступны отечественным перевозчикам. В том числе это связано с закрытием морских портов для российских судов, передает АБН.

Изменение работы международных торговых коридоров может окончательно дестабилизировать ситуацию на рынке перевозок. То, что сейчас происходит с грузоперевозками, связано не только с антироссийскими санкциями, но и с обострением отношений КНР с США, а также ситуацией вокруг Тайваня, заявил независимый аналитик Дмитрий Адамидов.