Круизное судно с пассажирами терпит бедствие на севере Японии

Бедствие происходит 23 апреля у берегов Хоккайдо на севере Японии. Фото: unsplash

Бедствие происходит 23 апреля у берегов Хоккайдо на севере Японии. Фото: unsplash

У берегов японского острова Хоккайдо начало тонуть круизное судно с пассажирами.

Как сообщает телеканал NHK, бедствие происходит 23 апреля у берегов Хоккайдо на севере Японии. На борту судна «Кадзу ван» находятся 26 человек: 24 пассажира, капитан судна и его помощник. Среди пассажиров двое детей.

Члены экипажа и пассажиры обеспечены спасательными жилетами, в настоящее время к ним направляются патрульные суда и самолеты японского Управления безопасности на море.

По информации портала Iza, круизное судно начало тонуть возле полуострова Сиретоко, расположенного на Хоккайдо. Носовая часть судна уже ушла под воду.

Данных о возможных пострадавших и погибших нет. О причинах произошедшего пока не сообщается.

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