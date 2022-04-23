При взрыве на руднике в Оренбургской области погибли три человека

При взрыве на руднике в Оренбургской области погибли три человека
Взрыв мог произойти из-за нарушения безопасности при проведении горно-взрывных работ. Фото: Pixabay

На Гайском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Оренбургской области раздался взрыв. В результате ЧП погибли три человека.

В прокуратуре региона сообщили, что сегодня около 9 часов во время горно-взрывных работ произошла детонация взрывчатого вещества на глубине 1,2 километра. Из подземного рудника эвакуировали 88 рабочих. Три человека не выжили.

По данным ТАСС, никому из выведенных на поверхность рабочих помощь врачей не потребовалась. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за нарушения безопасности при проведении горно-взрывных работ.

Прокуратура проверит исполнение требований законодательства об охране труда. Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Надзорный орган также проконтролирует ликвидацию последствий взрыва.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в убийстве маленьких детей под Воронежем заподозрили мать и дядю.

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