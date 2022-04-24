Выманил миллион: в СИЗО нашли мошенника, «обносившего» бабушек

В Петербурге сидящий в СИЗО мужчина изобличен в мошенничестве.

Как сообщили в ГУВД по Петербургу и области, 22 февраля в полицию обратилась 89-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонила на домашний телефон неизвестная, представилась знакомой ее невестки, которая якобы попала в ДТП и которой якобы нужна срочная операция. Пенсионерка передала курьеру 100 тыс. Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

На следующий день, 23 февраля в полицию обратилась женщина, заявившая, что ее матери, пенсионерке, позвонил якобы ее внук, сообщил, что попал в ДТП, и сказал, что нужны деньги на операцию. Она передала ему около 1 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

22 апреля сотрудники уголовного розыска изобличили в этих преступлениях сидящего в СИЗО мужчину 1989 года рождения.

Мера пресечения – содержание под стражей — не изменялась.