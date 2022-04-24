В Петербурге поймали нетрезвого охранника, угнавшего самосвал

Полицейские задержали похитителя самосвала у логистической компании в Петербурге. Как сообщили в ГУВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 23 апреля в полицию обратился генеральный директор логистической компании. Он рассказал, что в ночь на 23 апреля неизвестный похитил в Шушарах принадлежащий компании автомобиль «Маз» (самосвал).

Нетрезвого охранника склада задержали в этом же самосвале у дома 12б по Ленсоветовской дороге. Его полностью изобличили в преступлении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Мужчина задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Напомним, 12 апреля нетрезвый петербуржец угнал «КАМАЗ» за 8 млн рублей. Он успел покататься на нем 15 минут, потом его задержали.