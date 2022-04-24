Жительница Купчино загорелась от свечи

Ребенок получил ожоги четверти тела. Фото: Pixabay
Женщина попала в ожоговую реанимацию. Фото: Pixabay

Жительница Купчино в Петербурге попала в реанимацию в тяжелом состоянии с серьезными ожогами после несчастного случая. Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, у 57-летней женщины от свечи загорелась одежда. Ее госпитализировали с ожогами груди, живота, шеи, спины и рук.

Сейчас женщина находится в ожоговой реанимации. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в марте пенсионер на Комендантском провалился в яму с кипятком и получил серьезные ожоги. Пенсионер пытался как можно аккуратнее обойти яму. Однако это у него не получилось, мужчина угодил прямо в углубление с кипятком.

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