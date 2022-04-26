Пьяный петербуржец получил пулю в щеку от неизвестного стрелка на Маршала Жукова

В Кировском районе Петербурга неизвестный выстрелил из окна в пьяного мужчину на улице.
Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел накануне в 3 часа ночи на проспекте Маршала Жукова, 72/1. К месту вызвали полицию и скорую помощь.
Прибывшие стражи порядка выяснили, что в 44-летнего пьяного мужчину кто-то выстрелил из окна из пневматического пистолета. Пострадавшего госпитализировали с пулевым сквозным ранением правой щеки, он в удовлетворительном состоянии.
Спустя несколько часов пострадавший написал заявление в полицию. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сожитель-рецидивист воткнул нож в живот петербурженке на Дачном проспекте.