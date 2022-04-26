Пьяный петербуржец получил пулю в щеку от неизвестного стрелка на Маршала Жукова

В мужчину выстрелили из окна. Фото: google.maps

В мужчину выстрелили из окна. Фото: google.maps

В Кировском районе Петербурга неизвестный выстрелил из окна в пьяного мужчину на улице.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел накануне в 3 часа ночи на проспекте Маршала Жукова, 72/1. К месту вызвали полицию и скорую помощь.

Прибывшие стражи порядка выяснили, что в 44-летнего пьяного мужчину кто-то выстрелил из окна из пневматического пистолета. Пострадавшего госпитализировали с пулевым сквозным ранением правой щеки, он в удовлетворительном состоянии.

Спустя несколько часов пострадавший написал заявление в полицию. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сожитель-рецидивист воткнул нож в живот петербурженке на Дачном проспекте.