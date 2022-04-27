Второклассник попал под машину на «зебре» на Приморском шоссе

Второклассник попал под машину на &#171;зебре&#187; на Приморском шоссе
Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу. Фото: pixabay

В Ленинградской области выясняются обстоятельства ДТП, в котором пострадал школьник-пешеход.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла накануне в 21 час на автодороге «Зеленогорск — Приморск — Выборг» в поселке Соколинское. Восьмилетний мальчик переходил дорогу по «зебре», когда его сбил автомобиль марки Hyundai Santa Fe.

Ребенок получил травмы средней степени тяжести. Его госпитализировали в больницу Выборга с переломом левой большой берцовой кости ноги и ушибом лба.

За рулем иномарки была 45-летняя жительница Выборга. К административной ответственности в последние годы она не привлекалась.

Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Каменке школьник пострадал во время игры с кинескопом. Он взял его в руки, чтобы рассмотреть, но получил травмы.

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