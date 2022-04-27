Хулиган на каршеринге стрелял по мужчинам во дворе на Тельмана

Стрельба произошла во дворе на Тельмана. Фото: google.maps

Стрельба произошла во дворе на Тельмана. Фото: google.maps

В Петербурге разыскивают хулигана, открывшего стрельбу по 36-летнему и 27-летнему мужчинам в Невском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в девять часов вечера в полицию поступило сообщение о стрельбе у дома 54/3 на улице Тельмана.

Прибывшие стражи порядка выяснили, что во дворе произошел конфликт между двумя мужчинами и неизвестным водителем каршеринга. Во время перепалки автомобилист выстрелил в их сторону из газового пистолета, а после уехал.

В настоящее время полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства стрельбы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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