В Петербурге есть большие запасы оригинальных автозапчастей

В Петербурге есть большие запасы оригинальных автозапчастей
Автомобиль надо держать в порядке. Фото: Pixabay

В Петербурге стабилизировалась ситуация с рынком запчастей для автомобилей. Можно спокойно пройти техобслуживание.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», менеджер по продажам автозапчастей Владимир Олейников рассказал, что март был «волнообразным и непонятным», однако сейчас цены стабилизировались. Некоторые остатки запчастей заканчиваются, но рынок начал наполняться деталями из ближних стран.

На автоскладах Петербурга есть большие запасы оригинальных автозапчастей, их подлинность проверяется специальными QR-кодами. Поступают в Петербург и качественные аналоги из Германии и Японии.

По словам Олейникова, свой автомобиль надо держать в порядке, чтобы можно было спокойно уехать на нем в отпуск, чтобы он был всегда в хорошем состоянии.

автозапчасти новости СПб продажа автозапчастей


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Приложения «Аэрофлот» и Utair удалили из App Store
Россия намерена выйти из состава Всемирной туристской организации ООН
Четыре покупателя из ЕС оплатили счет за российский газ в рублях
Кудрин: россиянам в ближайшие полтора-два года будет очень трудно
В Петербурге есть большие запасы оригинальных автозапчастей
Интернет 4G билайн стал быстрее в Ленобласти
Более 500 тысяч россиян возьмут льготную ипотеку в 2022 году
Setl Group сдал первую очередь ЖК «Панорама парк Сосновка»