В Петербурге есть большие запасы оригинальных автозапчастей

В Петербурге стабилизировалась ситуация с рынком запчастей для автомобилей. Можно спокойно пройти техобслуживание.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», менеджер по продажам автозапчастей Владимир Олейников рассказал, что март был «волнообразным и непонятным», однако сейчас цены стабилизировались. Некоторые остатки запчастей заканчиваются, но рынок начал наполняться деталями из ближних стран.

На автоскладах Петербурга есть большие запасы оригинальных автозапчастей, их подлинность проверяется специальными QR-кодами. Поступают в Петербург и качественные аналоги из Германии и Японии.

По словам Олейникова, свой автомобиль надо держать в порядке, чтобы можно было спокойно уехать на нем в отпуск, чтобы он был всегда в хорошем состоянии.