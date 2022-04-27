В Петербурге дорожает элитное жилье

По итогам первого квартала 2022 года в Петербурге на 14% выросла цена элитного жилья. Сейчас стоимость квадратного метра достигает 606 тыс. рублей. Растет и объем предложений на рынке (127 тыс. квадратных метров) — он увеличился на 22% по площади и на 8% — по количеству квартир. По данным аналитиков Knight Frank St Petersburg, это около 1 тыс. квартир и апартаментов.

Около половины элитных ЖК сохранили цены на уровне конца 2021 года. Бюджет составляет примерно 20–34 млн рублей (43%) и 50–89 млн рублей (26%).

Большая часть элитного жилья (84%) располагается на Петровском острове и на Петроградской стороне.

При этом доля проданной элитной певички за квартал сократилась на 46% до 9,4 тыс. квадратных метров.