Убитых в ульяновском детском саду детей и воспитательницу похоронили в Вешкайме

Убитых в ульяновском детском саду детей и воспитательницу похоронили в Вешкайме
Дети и воспитательница погибли сразу. Фото: flickr.com

На кладбище в поселке Вешкайма Ульяновской области в четверг похоронили воспитателя детсада Ольгу Митрофанову и двух ее воспитанников, застреленных преступником в детсаду.

Как передает РИА Новости, проводить их в последний путь пришли сотни жителей поселка. На местном кладбище также похоронили убитого владельца ружья, из которого стрелял в детей и воспитательницу преступник.

Напомним, 26 апреля в детский сад зашел молодой человек. Он застрелил младшую воспитательницу и двоих детей — мальчика и девочку. Потом его самого нашли мертвым.

Выяснилось, что до этого он застрелил владельца ружья.

Сегодня утром жители поселка пришли с цветами к домам, где жили погибшие. Потом в храме Бориса и Глеба прошло отпевание.

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