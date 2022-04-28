Убитых в ульяновском детском саду детей и воспитательницу похоронили в Вешкайме

На кладбище в поселке Вешкайма Ульяновской области в четверг похоронили воспитателя детсада Ольгу Митрофанову и двух ее воспитанников, застреленных преступником в детсаду.

Как передает РИА Новости, проводить их в последний путь пришли сотни жителей поселка. На местном кладбище также похоронили убитого владельца ружья, из которого стрелял в детей и воспитательницу преступник.

Напомним, 26 апреля в детский сад зашел молодой человек. Он застрелил младшую воспитательницу и двоих детей — мальчика и девочку. Потом его самого нашли мертвым.

Выяснилось, что до этого он застрелил владельца ружья.

Сегодня утром жители поселка пришли с цветами к домам, где жили погибшие. Потом в храме Бориса и Глеба прошло отпевание.