Доставщик еды на велосипеде домогался школьницы в Петербурге

Доставщик еды на велосипеде домогался школьницы в Петербурге
Курьера разыскивают. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Школьница стала жертвой сексуального насилия в Приморском районе Петербурга. По подозрению разыскивают курьера службы доставки еды.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в полицию обратилась мать 16-летней пострадавшей. Она сообщила правоохранителям, что неизвестный мужчина на велосипеде, одетый в форму курьера Delivery Club совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери. Это произошло примерно в 15 часов недалеко от аллеи Котельникова.

Девочка рассказала полицейским, что злоумышленнику на вид 25-30 лет, рост около 170-174 сантиметров. На лице борода, а сам был одет в форму курьера. Других примет она не запомнила.

Информацию об этом передали в следственный отдел. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рыжий хулиган на «Мини Купере» расстрелял «Тойоту» на Рябовском шоссе.

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