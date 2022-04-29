Росздравнадзор предупредил россиян о новом виде мошенничества — лжельготах

У сотрудников Росздравнадзора нет полномочий требовать деньги у граждан.Фото: Pixabay

У сотрудников Росздравнадзора нет полномочий требовать деньги у граждан.Фото: Pixabay

Мошенники в России «освоили» новый вид «творчества» — они в телефонных разговорах представляются сотрудниками Росздравнадзора и предлагают компенсации за якобы некачественное лечение.

Подобные случаи в регионах в последнее время участились. Злоумышленники представляются вымышленными именами или именами сотрудников ведомства, вымогают деньги, предлагая взамен лжельготы, матеральные компенсации за якобы плохое лечение или купленные ранее БАДы и лекарства.

Обычно мошенники ведут переговоры со своими жертвами по телефону, а для перевода денег указывают номер счета в одном из российских банков.

Как подчеркнули в Росздравнадзоре, у сотрудников ведомства нет полномочий требовать деньги у граждан.