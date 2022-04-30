В Чите задержали мужчину, взявшего в заложники трехлетнего сына и угрожавшего его застрелить

В Чите задержали мужчну, державшего в заложниках своего трехлетнего сына и угрожавшего его застрелить. По данным управления МВД по региону, сейчас ребенку ничего не угрожает.

Мужчина с сыном засел в квартире на Украинском бульваре Читы. Он угрожал огнестрелом и не пускал в квартиру мать ребенка.

Как сообщал Telegram-канал Mash, мужчина приехал к экс-жене домой, они поссорились, после этого он выгнал женщину из квартиры, ранил ее брата и заперся вместе с сыном в квартире. При этом он не соглашался вести переговоры с полицейскими, хотел говорить только с бывшей женой. Кроме того, по информации СМИ, он был нетрезв.

Задержанный — ранее неоднократно судимый мужчина 1986 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ст. 119 (угроза убийством) и ст 127 УК (незаконное лишение свободы).