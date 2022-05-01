Родители потерявшейся в Рыбацком девочки обнаружены. Ребенок мог убежать после ссоры

Нашли родителей потерявшейся в Рыбацком трехлетней девочки, но ребенка им пока не вернули. Предположительно, виной инцидента могла стать вспыхнувшая в семье ссора.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу районной администрации, родителей обнаруженной 30 апреля в Невском районе на полянке рядом с опорой линии электропередачи малышки нашли. Семья проживает в съемной квартире.

В настоящее время девочка находится в доме ребенка. В пресс-службе добавили, что решается вопрос о возвращении в семью.

В тоже время «Комсомольская правда» пишет, что о пропаже малышки в полицию родственники сообщили через три часа. Мать девочки заявила, что ребенок сам сбежал и заблудился.

Предполагается, что в семье часто происходят скандалы, а к ним домой нередко наведывались сотрудники службы опеки и полицейские. В квартире проживает трое детей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что когда девочка была обнаружена, она не желала ни с кем контактировать и что-либо о себе рассказывать.