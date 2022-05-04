В Петербурге поймали водителя, похитившего породистую собаку на глазах у владельца

Во Фрунзенском районе автомобилист похитил чужую собаку на глазах у владельца.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу, вчера днем 44-летний петербуржец вызвал полицию, заявив о похищении своего пса, английского стаффордширского бультерьера голубого окраса. Это произошло на улице 9 января. Со слов владельца собаки, кто-то посадил его питомца в автомобиль «Ниссан Кашкай» и скрылся.

Стражи порядка составили ориентировку и отыскали иномарку в Адмиралтейском районе. 33-летний водитель рассказал в отделе полиции, что забрал эту собаку, чтобы «спасти». Он заметил бультерьера без поводка и намордника, посадил его к себе в автомобиль для временной передержки, пока ищет хозяев собаки в социальных сетях.

Полиция проводит разбирательство, все детали конфликта устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пьяный водитель, скрываясь от полиции, устроил ДТП на Петроградской стороне.