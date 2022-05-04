Мигрант, пристававший к девочке на детской площадке в Петербурге, хотел ее изнасиловать

В Петербурге в отношении мигранта, задержанного за домогательства 13-летней, возбудили уголовное дело о покушении на изнасилование

Как стало известно Gazeta.SPb, после задержания 55-летнего гражданина Киргизии за сексуальное насилие над девочкой на детской площадке, возбуждено два уголовных дела — о развратных действиях и покушении на изнасилование. Мигрант задержан и помещен в изолятор.

Напомним, инцидент произошел 30 апреля около 20 часов на детской площадке на Русановской улице. Мужчина совершил действия сексуального характера в отношении 13-летней и скрылся. Его задержали 2 мая неподалеку той же детской площадки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржца задержали за стрельбу в воздух у магазина «Петрович». Он выстрелил один раз в воздух из травматического пистолета, на которое у него есть разрешение.