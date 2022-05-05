Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге достигла почти 350 человек

Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге достигла почти 350 человек
Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге достигла почти 350 человек. Фото: pexels

Сегодня, 5 мая, Санкт-Петербург попал на 2 место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Северной столице продолжает пополняться новыми случаями. Еще 349 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки. Об этом сегодня, 5 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заболели 1 521 185 местных жителей. При этом 1 482 703 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 488 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 2 место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 393 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что психолог Слава Донин рассказал о существовании связи между перенесенным COVID-19 и появлением у пациента шизофрении.

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