Жители Петербурга смогут бесплатно получить 800 тысяч георгиевских лент 6 и 7 мая

В течение двух дней, 6 и 7 мая, петербуржцам будут бесплатно раздавать георгиевские ленты.

В преддверии Дня Победы заготовили 800 тысяч георгиевских лент. В пресс-службе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями рассказали, что их будут раздавать на станциях метро, в Колпино, Ломоносове, Кронштадте, Сестрорецке и Зеленогорске. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Также разделят между всеми ленточки и в администрациях районов, Сбербанке, МФЦ, Петроэлектросбыте и отделениях Почты России.

До этого партией «Единая Россия» был внесен законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы. Ее публичное осквернение повлечет за собой административную или уголовную ответственность.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что комитет по транспорту Санкт-Петербурга рассказал, как будет работать городской метрополитен в День Победы 9 мая. Перевозить пассажиров он будет по графику будней.