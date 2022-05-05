Жители Петербурга смогут бесплатно получить 800 тысяч георгиевских лент 6 и 7 мая

Жители Петербурга смогут бесплатно получить 800 тысяч георгиевских лент 6 и 7 мая
Жители Петербурга смогут бесплатно получить 800 тысяч георгиевских лент 6 и 7 мая. Фото: pixabay

В течение двух дней, 6 и 7 мая, петербуржцам будут бесплатно раздавать георгиевские ленты.

В преддверии Дня Победы заготовили 800 тысяч георгиевских лент. В пресс-службе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями рассказали, что их будут раздавать на станциях метро, в Колпино, Ломоносове, Кронштадте, Сестрорецке и Зеленогорске. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Также разделят между всеми ленточки и в администрациях районов, Сбербанке, МФЦ, Петроэлектросбыте и отделениях Почты России.

До этого партией «Единая Россия» был внесен законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы. Ее публичное осквернение повлечет за собой административную или уголовную ответственность.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что комитет по транспорту Санкт-Петербурга рассказал, как будет работать городской метрополитен в День Победы 9 мая. Перевозить пассажиров он будет по графику будней.

9 мая георгиевская лента день победы ленобласть новости СПб


 

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