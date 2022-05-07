Индийцу дали 10 лет колонии за гибель соотечественников в 2001 году в Петербурге

В Петербурге суд приговорил гражданина Индии к 10 годам колонии за гибель соотечественников в 2001 году.

Как сообщили в городском ГСУ СК, индийца Гилла Харпиндара признали виновным в разбое, мошенничестве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Преступление произошло 12 марта 2001 года в квартире на улице Маяковского, 40. Суд установил, что Гилл совместно с соотечественником Парвизом Мухаммедом Ахетшамом и их слугой напали на супругов-бизнесменов из Индии. Они их жестоко избили и задушили, после чего забрали сберегательные книжки, кредитки и их личные вещи. Тела убитых они вывезли на автостоянку на набережной Робеспьера. Через два дня они обманули нотариуса и украли у погибших более 2 миллионов рублей.

Суд приговорил Гилла к 10 годам колонии строгого режима. Его соотечественник и слуга уже осуждены.

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