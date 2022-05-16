Последние звонки для школьников Петербурга пройдут с 23 по 25 мая

Последние звонки для школьников Петербурга пройдут с 23 по 25 мая
Последние звонки пройдут с 23 по 25 мая. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Последние звонки в петербургских школах пройдут на следующей неделе, с 23 по 25 мая.

Как рассказали в пресс-службе комитета по образованию Северной столицы, администрации школ будут самостоятельно выбирать точную дату проведения последних звонков. Она будет зависеть от расписания экзаменов в девятых и одиннадцатых классах. Об этом пишет 78.ru.

Также за школами останется право выбирать формат проведения праздников: действующие ковид-ограничения разрешают находиться в помещении только одному классу, а на улице — нескольким коллективам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в субботу в Петергофе состоится традиционный праздник фонтанов – светомузыкальное пиротехническое представление на Большом каскаде. Посетить праздник можно по обычным входным билетам в Нижний парк.

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