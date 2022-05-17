В Санкт-Петербурге скончалось еще 11 человек с COVID-19

В Санкт-Петербурге скончалось еще 11 человек с COVID-19
В Санкт-Петербурге скончалось еще 11 человек с COVID-19. Фото: pexels

В Северной столице за сутки медики зарегистрировали смерти 11 человек с положительным тестом на коронавирус.

Новую статистику по заболеваниям и смертям от коронавируса сегодня, 17 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Петербург на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 19 летальных исходов за сутки. Далее идет Архангельская область с 5 смертями. В Ленинградской области за последние сутки не зафиксировано случаев смертей от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 698. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 377 869 человек, в том числе 110 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил обращение в Роспотребнадзор с предложением отмены обязательного масочного режима в городе. За последние четыре недели заболеваемость коронавирусом в Петербурге упала на 40,6%.

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