«Двушки» и «трешки» в петербургских новостройках перестали дорожать

&#171;Двушки&#187; и &#171;трешки&#187; в петербургских новостройках перестали дорожать
"Двушки" и "трешки" в петербургских новостройках перестали дорожать. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Санкт-Петербурге встал на паузу рост цен на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в новостройках.

В исследовании компании Restate утверждается, что к середине мая на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области почти прекратился спрос на квартиры и продаж стало очень мало. В связи с этим цены на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в строящихся домах Ленобласти либо остановились, либо уменьшились, а в Петербурге пока просто замерли на стабильно отметке. Об этом сообщает «78.ru».

Несмотря на остановку стоимости двух- и трехкомнатного жилья в новостройках сейчас за первый месяц весны она выросла в среднем сразу на 10%. Специалисты отмечают, что в Ленобласти цены на крупногабаритное жильё тоже уверенно росли с начала года. То есть повышение составляло на 18 тысяч рублей или 11,5% для двухкомнатных и на 18,7 тысяч рублей или 12,2% для трёхкомнатных квартир. Однако с конца марта конъюнктура резко поменялась и цены начали падать.

Между тем, по итогам четырех месяцев 2022 года клиенты Северо-Западного банка Сбербанка открыли срочные вклады объемом 1 трлн рублей. Мойка78 уверяет, что это в 5 раз больше, чем годом ранее за этот же период.

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