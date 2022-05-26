В Петербурге число должников достигло 834 тысячи человек

В Петербурге число должников достигло 834 тысячи человек. Фото: пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

В Петербурге число должников достигло 834 тысячи человек. Фото: пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Более 800 тысяч человек стали должниками в Санкт-Петербурге.

Заместитель руководителя ГУ ФССП по городу — заместитель главного судебного пристава Петербурга Кристина Кашина рассказала, что за 4 месяца 2022 года приставы возбудили 834 тысячи исполнительных производств. Об этом сообщает «Петербургский дневник». Для сравнения, за такой же период прошлого, 2021, года показатель составлял 552 тысячи исполнительных производств.

По словам Кашиной, петербуржцам, как правило, идут навстречу, поэтому в ряде случаях жители города получают отсрочки или рассрочки из-за тяжёлого материального положения, состояния здоровья и других веских причин. Однако такие отсрочки необходимо зафиксировать официальными документами.

Кроме того, учитывается баланс интересов должника и взыскателя. Кашина заметила, что на а законодательном уровне теперь закреплено право граждан-должников на сохранение прожиточного минимума при взыскании задолженностей по исполнительным документам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за первую неделю рассылки долговых квитанций «Фонд капитального ремонта Петербурга» собрал более 200 миллионов рублей.