En Son Haber: лавровый лист помогает успокоить зубную боль и предотвращает диабет

Лавровый лист, который многие используют для придания блюдам ароматного вкуса, обладает массой полезных свойств для организма.

Как пишет издание En Son Haber, в лавровом листе содержится много антиоксидантов, пищевых волокон, витаминов А, С и В6, а также калия, магния, цинка, меди, селена, и фосфора. Он низкокалорийный и может заменять соль при диете с низким содержанием натрия. Кроме того, лавровый лист славится своими антисептическими и антибактериальными свойствами.

В 100 граммах лавровых листьев содержится всего 313 килокалорий, 7,6 грамма белка, почти 50 граммов углеводов, 8,3 грамма жиров, в том числе 1,1 грамма омега-3 жирных кислот.

Обычно это растение употребляют в небольших количествах, из-за чего оно не может обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами. Поэтому лавровый лист может внести значительный вклад в здоровье только при регулярном употреблении.

У лаврового листа масса полезных свойств: он улучшает пищеварение и облегчает вздутие живота, помогает организму выводить токсины, а также активизирует работу желудка. Оно также обладает обезболивающим действием, с помощью которого можно облегчить зубную боль.

Кроме того, листья лавра помогают облегчить мышечную боль и боль в суставах, а при болезнях борется с кашлем, бронхитом и синуситом. Растение обладает и успокаивающим эффектом, благодаря которому улучшается сон и снижается уровень стресса.

Также считается, что лавровый лист отлично подходит для профилактики сахарного диабета второго типа. В его составе есть полифенолы, которые усиливают действие инсулина, а также витамины группы В и минералы, которые тоже полезны для предотвращения этой болезни. Для достижения эффекта нужно ежедневно употреблять 1-3 грамма лаврового листа.

Лавровый лист можно использовать как приправу в любимых блюдах. Это будет не только полезно, но и вкусно. Чтобы получить успокаивающий эффект лавровый лист можно заваривать в виде чая. Такой напиток также рекомендуется пить при простудах. Заварить чай можно, залив 15 граммов лаврового листа одним литром воды.

Чтобы снять зубную боль, нужно использовать листья в составе жидкости для полоскания рта после каждого приема пищи.

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