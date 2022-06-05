Агроном объяснил, как отличить черешню, обработанную химикатами

Воробьев порекомендовал не покупать черешню с белесым налетом в ложбинках около плодоножек. Фото: pixabay.com

Воробьев порекомендовал не покупать черешню с белесым налетом в ложбинках около плодоножек. Фото: pixabay.com

Агроном Михаил Воробьев предостерег от покупки черешни, на которой есть белесый налет. Это говорит о том, что ягода была обработана ядохимикатами.

Специалист рассказал, что на российских прилавках уже начала появляться черешня ранних сортов. Пока ее привозят из Краснодарского края, а вскоре начнут завозить черешню из Московской области. При покупке ягоды нужно помнить, что некоторые фермеры обрабатывают плодовые деревья ядохимикатами. Это нужно, чтобы защитить урожай от вредителей.

Воробьев порекомендовал не покупать черешню с белесым налетом в ложбинках около плодоножек. Ядохимикаты обычно можно заметить именно в этом месте, поскольку при транспортировке основной налет стирается.

Кроме того, на плохое качество плодов может указывать неприятное пощипывание во рту, появляющиеся во время еды. Агроном предупредил, что такая черешня с легкостью может стать причиной отравления.

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