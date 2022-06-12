Пять обновленных ресторанов McDonald’s откроются в Петербурге 13 июня

Пять обновленных ресторанов McDonald’s откроются в Петербурге 13 июня
McDonald’s возвращается в Петербург под названием "Вкусно и точка". Фото: unsplash

В понедельник, 13 июня, в Петербурге откроются пять бывших ресторанов сети McDonald’s.

Обновленные рестораны будут работать под брендом «Вкусно и точка». В заведениях обновили логотип и меню. Об этом сообщается в сообществе сети во «ВКонтакте».

Двери для петербуржцев откроют заведения на Каменноостровском проспекте, д. 39, лит. А, Среднем проспекте В.О., д. 29/а, Московском проспекте, д. 195а, лит. А, Большой Морской улице, д. 11, лит.А, улице Рубинштейна, д. 2/45, лит. А.

Всего в понедельник откроется 50 ресторанов «Вкусно и точка», из которых 45 — в Москве и Московской области.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Московском регионе сегодня, 12 июня, открываются 15 ресторанов бывшей сети быстрого питания McDonald’s.

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