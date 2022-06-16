Петербург может утонуть в грязных потоках Балтийского моря из-за введенных Польшей санкций

Появилась вероятность серьезной экологической угрозы не только Калининградской области, которая близка с Польшей, но и даже уже акватории Финского залива и Петербургу.

Польское министерство внутренних дел из-за санкций наложило ограничения на работу 35 компаний, среди которых были и те, кто отвечал за систему очистки и транспортировки сточных вод организациям, находящимся в Польше, в частности компания Sulzer Pumps Wastewater Poland. Представитель организации Михал Дудек заметил, что если что-то пойдет не так, сломается какой-то механизм, фирма не сможет починить систему очистки в независимости от гарантии. В беседе с Оnet Дудек предостерег о приближении экологической катастрофы.

Известно, что в Польше установками SPWP оснащено более 20 средних и крупных очистных сооружений, часть из которых работают без перерыва на протяжении многих лет. Некоторым установкам исполнилось 17, 19 или даже более 20 лет.

В случае, если сломаются воздуходувки, очистные сооружения не смогут продолжать свою работу. В след за этим придет загрязнение реки, а там уже не далеко и до Балтийского моря, предупредил Дудек.

При этом защита Балтийского моря регулируется Хельсинской конвенцией — Helcom в рамках межправительственного сотрудничества 10 стран, куда входят как Россия, так и Польша.

Как считает председатель общественной организации «Северо-Западный Зеленый крест» Юрий Шевчук, больше всего на протяжении уже ни одного года загрязняет Балтийское море именно Польша, при этом Россия располагается примерно на 4 месте. Своим мнением эксперт поделился с Neva.Today.

«Я считаю, что санкции санкциями, но такая вещь как экология не должна ими облагаться», — заметил Шевчук.

Специалист также просчитал вероятность и факторы того, в каком случае экологическая катастрофа может добраться до Петербурга. Это случится при условии сильного западного циклона, сопровождаемого мощным ветром и высокими волнами, считает Шевчук.

И Дирекции комплекса защитных сооружений дали благоприятный прогноз, по крайней мере, на этот год. Отмечается, что от наводнений горожане защищены очень хорошо, так как все функционирует в полном объеме и регулярно проходит проверки. Несмотря на то, что от грязной воды КЗС не спасет, оно заверило, что все очистительные сооружения у комплекса отечественного производства и работают отлично.