Красноярская авиакомпания Nordstar закрыла подразделение в Петербурге

Красноярская авиакомпания Nordstar закрыла подразделение в Петербурге
Работников перевозчика, которые не будут переводиться на работу в другие города, уволят. Фото: pixabay

Красноярская авиакомпания Nordstar приняла решение закрыть свое подразделение в Петербурге с 1 июля.

В обращении перевозчика говорится, что закрыть подразделение в Северной столице пришлось из-за отсутствия перспектив развития в городе и полного переформатирования рынка в РФ.

Работникам петербургского подразделения предложили работу в Красноярске или Москве. С теми, кто не будет переезжать, расторгнут трудовой договор по соглашению сторон. При увольнении сотрудникам единовременно выплатят три ежемесячных заработка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что авиакомпания Flyone Armenia запустит рейсы из Еревана в Петербург. Самолеты будут летать из ереванского аэропорта Звартноц в петербургский Пулково четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

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