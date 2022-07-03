Красноярская авиакомпания Nordstar закрыла подразделение в Петербурге

Красноярская авиакомпания Nordstar приняла решение закрыть свое подразделение в Петербурге с 1 июля.
В обращении перевозчика говорится, что закрыть подразделение в Северной столице пришлось из-за отсутствия перспектив развития в городе и полного переформатирования рынка в РФ.
Работникам петербургского подразделения предложили работу в Красноярске или Москве. С теми, кто не будет переезжать, расторгнут трудовой договор по соглашению сторон. При увольнении сотрудникам единовременно выплатят три ежемесячных заработка.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что авиакомпания Flyone Armenia запустит рейсы из Еревана в Петербург. Самолеты будут летать из ереванского аэропорта Звартноц в петербургский Пулково четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и субботам.