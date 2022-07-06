В Петербурге 20 июля проверят городскую систему оповещения

В Петербурге 20 июля проверят городскую систему оповещения
Сирены оповещения прозвучат в Петербурге 20 июля Фото: городской мониторинговый центр

В Северной столице через две недели, 20 июля, проверят готовность городской системы централизованного оповещения.

Сигнал «Внимание всем!» в период времени с 10:40 до 10:43 прозвучит из уличных громкоговорителей и устройств оповещения. Заработают также и сирены. Кроме этого, сигнал прозвучит по телевидению и радио. До и после запуска сигнала жителей Петербурга предупредят речевым сообщением. Об этом сообщили в городском мониторинговом центре.

Городскую систему оповещения проверяют несколько раз в год. Проверки нужны, чтобы выявить возможные неисправности в системе и определить готовность оборудования к массовому оповещению петербуржцев о ЧС.

Ранее «Мойка78» вместе с Tele2 рассказала, как технические изобретения прошлого укрощали расходы человечества. Многие технологии появились на свет не только из-за стремления двинуть человечество в будущее, но и из-за стремления сэкономить.

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