Солист группы «Руки Вверх!» рассказал о предстоящем концерте в Петербурге и продолжении сериала «Евгенич»

У легендарной группы «Руки Верх!» состоялся юбилейный тур, в рамках которого музыканты пока не успели посетить Петербург. Концерт состоится 16 июля на «Газпром Арене».

В преддверии события с музыкантом поговорили «МК в Питере». В ходе беседы обсудили праздничный тур, выступление Жукова на «Алых парусах» и новый проект — сериал «Евгенич», в котором певец показал себя и как ведущий актер, и как продюсер.

Поющий продюсер, или шоу-бизнес 90-х

Идея создания сериала «Евгенич» принадлежит самому Сергею Жукову, причем родилась она несколько лет назад. Еще до съемок музыкант переоборудовал студию в старом офисе, а также собрал множество раритетной аппаратуры. Образ главного героя в картине — собирательный, не списанный с самого Жукова. Хотя в чем-то, как заверил сам музыкант, он на него и похож. В основе картины лежат собственные наблюдения музыканта за другими людьми, в частности за лицами, жившими в 90-е.

В результате получилась история таинственного поп-продюсера, который постоянно находится в прошлом и полностью оторван от жизни. Сейчас закончен только первый сезон, но уже через неделю стартуют съемки второго. Все основные герои в новых сериях никуда не денутся, заверил Жуков. Узнать звездный состав пока не представляется возможным, но певец намекнул, что кое-кого родом из Петербурга точно можно ждать.

Музыкант также рассказал, каково ему было перевоплотиться из певца в актера. По словам Жукова, в «Евгениче» он выступает не только актером, но и продюсером, именно из-за этого возникают трудности.

«Непросто одновременно и находиться в образе, и переживать за процесс», — заметил музыкант.

«Руки Вверх!» в Петербурге

Сергей Жуков поделился, что очень любит приезжать в Петербург, поэтому когда ему предложили стать секретным хедлайнером на «Алых Парусах», он согласился практически сразу, а пару месяцев назад артист проведал новый «Руки Вверх! Бар» на Московском проспекте, 111, открытие которого запланировано в ближайшее время. При этом это уже второй такой бар в Петербурге — первый открылся на набережной Грибоедова десять лет назад. Жуков добавил, что после концерта в обоих барах пройдут after party.

Приедут с сюрпризом

Уже 16 июля юбилейный тур «Руки Вверх!» доедет до Петербурга, в этом году это последний в списке город. Концерт до этого уже неоднократно переносился, — сначала из-за пандемии, потом из-за Суперкубка.

«Мы были шокированы, но не сомневались, что поклонники отнесутся ко всему с пониманием. Так и получилось, многие поддержали нас и писали, что после двух лет ожидания смогут подождать концерт еще семь дней», — поделился Жуков.

Музыкант рассказал, что несмотря на заранее отрепетированную и слаженную программу, которая уже была продемонстрирована на других концертах тура, для каждого города подготовлен своей сюрприз. Так и для Петербурга будут два секретных гостя. имена которых не назовут до последнего. Однако Сергей Жуков заверил: поклонникам «Руки Вверх!» эти гости понравятся.