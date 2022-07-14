На зарплату для врачей ямальским больницам выделят более млрд рублей

Больницам Ямало-Ненецкго автономного округа власти выделят более миллиарда рублей для оплаты работы медиков.

Как сообщает «Ямал 1» денежные средства выделяются в рамках исполнения указов президента России, которые оне дал еще в мае.

Начиная с 2018 года средства выделяют из года в год. В этот раз их должны перечислить не позже декабря. Подчеркивается, что субсидия будет распределена между всеми медицинскими организациями региона. При этом самые крупные выплаты будут направлены в три больницы.

Крупнее всех сумма у Ноябрьской ЦГБ, — она составит 189 млн, еще 150 млн направят в Муравленковскую и 120 млн для окружной больницы Салехарда.

Ямал –находится в первой десятке регионов России по обеспеченности врачами. В прошлом году в регион по программе «Врачи, нужные Ямалу» переехали 165 медицинских специалистов, а за последние два года в больницы трудоустроились порядка 675 медработников.