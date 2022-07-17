Новое пособие от ПФР: кто из россиян получит по 10 000 рублей в июле

Многим российским гражданам с понедельника начнут начислять новую денежную выплату от Пенсионного фонда.

Новое пособие смогут получить российские семьи с детьми. Речь идет в первую очередь о родителях, которые воспитывают ребенка в возрасте от 8 до 16 лет. Об этом пишет Primpress.

Раньше выплата предназначалась только одиноким родителям, но сейчас ее распространили на всех. Но получить деньги можно только при доходах ниже прожиточного минимума.

ПФР перечисляет средства на банковскую карту только по заявлениям. Те, кому одобрили выплату на предыдущей неделе, начнут получать деньги уже с понедельника.

Размер пособия в базовом варианте составляет половину от детского прожиточного минимума. В среднем по стране это около 6700 рублей. А если такой суммы не хватает, то семьям назначат выплату в размере 75% от минимума. Это около 10 000 рублей.

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