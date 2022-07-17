Экономист Смирнов предупредил о росте цен на авиабилеты

Авиабилеты на внутренние и международные рейсы продолжат дорожать, считает профессор кафедры мировой экономики Государственного университета управления Евгений Смирнов.

По словам экономиста, авиационный сектор в настоящее время испытывает период беспрецедентной изоляции. Многие западные страны закрыли небо для российских самолетов, а производителям ЕС и США запрещено продавать лайнеры, запчасти и оказывать техническую поддержку, передает «Прайм».

Эксперт считает, что в этом году ожидается незначительное сокращение объемов пассажирских авиаперевозок. В 2023 году, по мере роста спроса на перелеты, цены на них также будут возрастать.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жителям России назвали минусы снижения цен.